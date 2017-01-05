Валерий Брагин: "Игра до золотого гола справедливее буллитов? Может быть, да"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что у него нет никаких претензий к команде по самоотдаче, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, его подопечные на определенных отрезках имели преимущество.

– Это хоккей, так случилось, что проиграли. По желанию, самоотдаче никаких вопросов нет, ошибки присутствовали, но самое главное – характер – у нашей команды был.

– Видно, что по сравнению с первым матчем против США улучшили игру. Себя не в чем упрекнуть?

– Все разложили перед игрой хоккеистам, ребята поняли, что ничего сверхъестественного в сопернике нет. Моментами сегодня играли здорово, иногда с преимуществом. Буллитная серия – это буллитная серия, лотерея.

– Не кажутся ли вам несправедливыми буллиты в таких матчах? Пусть играют до "золотого" гола.

– Может быть, да. Вот, у них нашелся один игрок более хладнокровный и все решил.

– Довольны, как в овертайме сыграл? Может, немного боялись вперед идти.

– Отчасти проблема в том, что последние две игры почти в три пятерки играли, и Капризов с Воробьевым уже наелись под конец. Я бы не сказал, что мы были осторожными – и США хотели тоже выиграть в овертайме, и мы хотели. Состояние Самсонова сейчас? Он много нас выручал, и все его поддержали.