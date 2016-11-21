Валерий Брагин: "Хотелось бы видеть Проворова на МЧМ, но шансов маловато"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что защитник "Филадельфии" Иван Проворов за последнее время заметно прибавил в игре. Специалист также добавил, что он бы хотел привлечь россиянина на молодежный чемпионат мира, но шансы на то, что это будет возможным, невелики.

– Главную ударную силу сборной – тройку Воробьева – планируете оставить в неизменном виде?

– Посмотрим на них на сборах. Начнут они в этом сочетании, и если нас устроят их действия, оно сохранится, а там посмотрим.

– В прошлом году вы заявили, что привлечете на молодежный чемпионат мира хоккеиста на два года младше, только если обладает безусловным талантом. Такое можно сказать о привлеченном на Суперсерию динамовце Климе Костине?

– Определенный талант у Клима есть. Мы уже посмотрели его на Турнире четырех наций в августе и сейчас на Суперсерии. Будем анализировать и посмотрим, как он будет готов в декабре.

– Какова вероятность выступления на турнире защитника "Филадельфии" Ивана Проворова?

– Игрок из НХЛ всегда полезен, тем более он играл на последних двух чемпионатах мира, и я прекрасно знаю его возможности. Сейчас он стал еще сильнее. Хотелось бы его привлечь в этом году, но шансов маловато, поскольку выступает в основном составе в "Филадельфии". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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