Валерий Брагин: "Хотелось бы видеть Проворова на МЧМ, но шансов маловато"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что защитник "Филадельфии" Иван Проворов за последнее время заметно прибавил в игре. Специалист также добавил, что он бы хотел привлечь россиянина на молодежный чемпионат мира, но шансы на то, что это будет возможным, невелики.
– Главную ударную силу сборной – тройку Воробьева – планируете оставить в неизменном виде?
– Посмотрим на них на сборах. Начнут они в этом сочетании, и если нас устроят их действия, оно сохранится, а там посмотрим.
– В прошлом году вы заявили, что привлечете на молодежный чемпионат мира хоккеиста на два года младше, только если обладает безусловным талантом. Такое можно сказать о привлеченном на Суперсерию динамовце Климе Костине?
– Определенный талант у Клима есть. Мы уже посмотрели его на Турнире четырех наций в августе и сейчас на Суперсерии. Будем анализировать и посмотрим, как он будет готов в декабре.
– Какова вероятность выступления на турнире защитника "Филадельфии" Ивана Проворова?
– Игрок из НХЛ всегда полезен, тем более он играл на последних двух чемпионатах мира, и я прекрасно знаю его возможности. Сейчас он стал еще сильнее. Хотелось бы его привлечь в этом году, но шансов маловато, поскольку выступает в основном составе в "Филадельфии". (Евгений БЕЛОУСОВ)
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http://www.sport-express.ru/hockey/juniors/reviews/valeriy-bragin-kanadcy-stali-sereznee-otnositsya-k-superserii-1068253/