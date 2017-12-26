Валерий Брагин: "Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое"

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что подопечные плохо выполняли установку тренерского штаба в этой встрече.

– Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое. А нужно выполнять то, что говорит тренер – вот и все.

– Что вам понравилось в игре?

– При счете 2:5 продолжали играть, чуть больше времени – может, спасли бы матч. В плане тактики моментами выступали очень неплохо, и в атаке, и в обороне, в том числе позиционной.

– Большего ждали от североамериканцев?

– Вообще ждем от них большего, они считаются здесь лидерами в своих клубах. Пока все это … клубный уровень и уровень МЧМ – разные вещи. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Чехия - Россия