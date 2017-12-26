Валерий Брагин: "Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое"

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что подопечные плохо выполняли установку тренерского штаба в этой встрече.
– Говорили одно, а они выходят и делают совсем другое. А нужно выполнять то, что говорит тренер – вот и все.
– Что вам понравилось в игре?
– При счете 2:5 продолжали играть, чуть больше времени – может, спасли бы матч. В плане тактики моментами выступали очень неплохо, и в атаке, и в обороне, в том числе позиционной.
– Большего ждали от североамериканцев?
– Вообще ждем от них большего, они считаются здесь лидерами в своих клубах. Пока все это … клубный уровень и уровень МЧМ – разные вещи. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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