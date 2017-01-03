Валерий Брагин: "Гол Полунина? У меня как-то Худобин поразил чужие ворота"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча 1/4 финала чемпионата мира с Данией подчеркнул, что в эпизоде с голом Александра Полунина команде сопутствовала удача, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Соперником россиян в полуфинале будет победитель встречи США – Швейцария.

– Что с Германом Рубцовым? - вопрос Брагину.

– Он получил удар клюшкой по лицу, причем клюшка попала под визор. Пока не знаю, насколько серьезные у него проблемы. Врачи потом скажут.

– Но у него и игра не идет.

– Со Словакией он неплохо сыграл, но пока действительно не все получается. Я его взял на этот турнир после того, как он здорово показал себя в матчах суперсерии. У Рубцова все впереди. Талант у парня есть – надо развивать себя физически.

– Очень здорово от матча к матчу прогрессирует Денис Гурьянов.

– Мы ему дали больше игрового времени и он почувствовал уверенность в себе.

– Гол Александра Полунина – самый удивительный, который вы видели в сборной?

– Нет, у меня как-то Антон Худобин поразил чужие ворота пусть и пустые. Вот это было удивительно. А тут повезло, конечно, но когда у команды есть заряженность на агрессию в атаке, то это приносит результат. В прошлом матче у нас четыре штанги были.