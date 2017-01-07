Валерий Брагин: "Это сборной России было по силам выиграть золотые медали"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин считает, это команде было по силам выиграть золоты медали, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде. Золотые медали завоевали хоккеисты США, канадцы стали вторыми.

– Этой сборной было по силам выиграть золото, хотя в нее не верили и состав был не такой впечатляющий, как в прошлые годы. Для меня это самый тяжелый турнир. Обыграли канадцев, если бы вышли в финал? Да, ведь вы же сами видели, как мы играли третий период с американцами.