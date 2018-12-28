Валерий Брагин: "Чехия намного серьезнее Дании"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча с Данией (4:0) на чемпионате мира рассказал о сегодняшней игре. Также он поделился ожиданиями от завтрашней встречи против Чехии.

– Кто сегодня молодец?

– Никого выделять не буду.

– А что тогда в целом хорошо?

– Отрезками неплохо играли, качество хоккея было достаточно неплохое. Игру немножко сломали удаления.

– А первые минут пять матча как вам?

– Это было ожидаемо. В любой первой игре чемпионате надо войти в этот тонус, почувствовать атмосферу. Ожидали сумбура.

– Седьмой защитник, Савелий Ольшанский, пригодится команде?

– Пригодится обязательно и играть будет.

– Что ждете от Чехии?

– Это серьезный соперник, три-четыре хоккеиста очень приличного уровня. Очень серьезно нужно к ним отнестись, разобрать и подготовиться. Чехия намного серьезнее Дании. (Андрей Бротский)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​