Валерий Брагин: "Чехия намного серьезнее Дании"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча с Данией (4:0) на чемпионате мира рассказал о сегодняшней игре. Также он поделился ожиданиями от завтрашней встречи против Чехии.
– Кто сегодня молодец?
– Никого выделять не буду.
– А что тогда в целом хорошо?
– Отрезками неплохо играли, качество хоккея было достаточно неплохое. Игру немножко сломали удаления.
– А первые минут пять матча как вам?
– Это было ожидаемо. В любой первой игре чемпионате надо войти в этот тонус, почувствовать атмосферу. Ожидали сумбура.
– Седьмой защитник, Савелий Ольшанский, пригодится команде?
– Пригодится обязательно и играть будет.
– Что ждете от Чехии?
– Это серьезный соперник, три-четыре хоккеиста очень приличного уровня. Очень серьезно нужно к ним отнестись, разобрать и подготовиться. Чехия намного серьезнее Дании. (Андрей Бротский)
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Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
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