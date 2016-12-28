04:16 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "Были два-три отрезка, когда ребята начинали ерундой заниматься"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира чемпионата мира против команды Латвии (9:1) не стал никого выделять. По словам наставника, некоторыми оторезками игры он не очень доволен, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. 

– Многие ваши хоккеисты говорят, что матч сложился непросто. Но по счету этого и не скажешь.

– Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США – они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно.

– Кто понравился в вашей сборной?

– Все. Не надо никого выделять – нам нужна качественная командная игра. Когда они правильно играют, то удовольствия от хоккея получают. Но стоит им что-то выдумывать, так сразу появляются проблемы. У нас были два-три отрезка, когда ребята начинали ерундой заниматься.

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