Валерий Брагин: "Атака беспокоит, но резервы есть"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в преддверии старта чемпионата мира выразил беспокойство по поводу атаки команды. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

– В Канаде к нам добавилось шесть новых игроков, и главной задачей на матч было определиться по составу, который пойдет дальше, - приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. - Сегодня дали отдохнуть тем, в ком уверены. Тем, кто под сомнением, – дали поиграть.

– Определить заявку на чемпионат мира после этого матча стало легче?

– По горячим следам на такой вопрос ответа не дать. Сейчас пересмотрим игру уже в спокойной обстановке, и многое прояснится. Все-таки вживую не видно многих моментов, которые станут заметны при детальном просмотре.



– За шестьдесят минут матча против СКА в Новогорске не забросили ни одной шайбы, сейчас за основное время – одну. Серьезный повод для беспокойства?

– Конечно. Атака очень беспокоит. Но резервы есть. С каждым днем должно улучшаться взаимопонимание, где-то, может, вообще упростим игру и будем действовать с большей агрессией, больше играть под воротами. Посмотрим.



– Если подводить итог, то победа есть победа?

– Все матчи в любом случае играются на результат. Побеждать всегда важно. Овертайм "3 на 3" вот потренировали – такой формат для многих в новинку.