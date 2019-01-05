"Ты не должен извиняться за свою страсть". Американские болельщики поддержали капитана сборной России

Болельщики сборной США приняли извинения капитана молодежной сборной России Клима Костина за свое поведение после полуфинала молодежного ЧМ. После поражения от американцев 1:2 19-летний форвард от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке. Кроме того, он выругался в адрес трибун, освиставших его. После инцидента он извинился, и в ответах на твит хоккеиста многие его поддержали.

Anth _mac12: "Тебе не за что извиняться. Ты хотел победить и показал страсть, так что никаких проблем. Жду - не дождусь увидеть тебя в форме "Блюз".

BigDaddyDun29: "Не извиняйся за свою страсть, Клим. Многие хоккеисты должны показывать, что им не наплевать на игру. Тебе не за что извиняться. Ждем тебя в "Блюз". Возьми бронзу, приятель!".

BDubyaJankins: "Многие симпатизируют тебе после игры. Завоюй бронзу, закончи на хорошей ноте".

Pullmygoalies: "Ты классный игрок, нам нравятся твои эмоции. Не вини себя".

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