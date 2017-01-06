Трой Терри: "Финал был игрой с взлетами и падениями"

Форвард молодежной сборной США Трой Терри признался, что изначально не планировал отправлять шайбу между ног вратарю сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира-2017 (5:4 Б). Также он отметил, что игра получилась с перепадами.

- Перед серией буллитов я думал о чем-то другом, чем бросок между ног, - цитирует пресс-служба турнира Терри. - Когда я ступил на лед, то решил, что просто должен попытаться отправить шайбу между ног.

Финал был игрой с взлетами и падениями. Мы были на дне дважды по ходу встречи. Думаю, что когда мы уступали 0:2 и отыгрались, то получили некоторую уверенность, потому что пропускать два гола сразу же неприятно. Но у нас была уверенность в том, что сможем вернуться в игру.