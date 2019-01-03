Три поражения подряд. Как Россия играет с США на МЧМ

Сборная России разгромила команду Словакии со счетом 8:3 в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Команда Валерия Брагина вышла в полуфинал турнира, где встретится с США.

Последние три встречи россияне неудачно провели против "звездно-полосатых":

Групповой турнир МЧМ-17. Россия – США – 2:3;

1/2 финала МЧМ-17. Россия – США – 3:4 Б;

1/4 финала МЧМ-18. Россия – США – 2:4

Матч Россия – США состоится в полночь 5 января в 0.00 по московскому времени.

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