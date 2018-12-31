Тренер сборной Швейцарии: "В первом периоде мы играли лучше России"

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд прокомментировал поражение от России (4:7) в матче молодежного чемпионата мира. Напомним, во втором периоде за двойное нарушение Дмитрия Саморукова в одном эпизоде было назначено сразу два буллита в ворота Даниила Тарасова, которые пробивались подряд. Российский вратарь отразил оба.

– В первые 20 минут мы играли лучше, чем сборная России, – сказал Вольвенд. – Отлично провели период. Возможно, это был наш лучший период на всем турнире. Второй период был более зрелищным. Смотреть за ним со стороны было интересно и для нас, тренеров, и для игроков, и, особенно, для болельщиков. Мы начинали третий период в большинстве, 3 минуты у нас оставалось "5 на 4". И мы ведь создали хороший момент, но...

Мы знали, что Россия здорово играет в меньшинстве. И насколько она хороша в том, чтобы создавать моменты в этом самом меньшинстве. Они две шайбы чехам забросили при "4 на 5". И ведь они создали 2 момента в меньшинстве еще в первые 40 минут. И забили в эти первые три минуты. Потом еще в меньшинстве мы пропустили ненужный гол. Вратарь должен был брать тот бросок.

При 3:5 нам было трудно догнать. Мы, впрочем, забили еще один гол, но потом Россия продемонстрировала нам свое мастерство. Очень высокий уровень мастерства, который и стал главным фактором нашего поражения.

Никогда не видел, чтобы давали сразу 2 буллита. Мы, правда, сразу поняли, что так и будет. Плохо, что не реализовали ни одного. (Андрей Бротский)

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