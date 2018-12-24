Тренер молодежной сборной Швейцарии: "Наша цель на МЧМ - четвертьфинал"

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд назвал цель своей команды на МЧМ-2019.

- Я убежден в силе нашей команды. Наша цель на МЧМ - четвертьфинал, но мы, безусловно, хотим подобраться как можно ближе к чемпионскому титулу. Очень много вложено в игроков 1999 и 2000 годов рождения, и теперь мы можем соревноваться с большими командами, - приводит слова Вольвенда официальный сайт федерации хоккея Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2018-го по 5 января 2019 года в канадских городах Ванкувере и Виктории. Сборная Швейцарии сыграет в группе А, где ей будут противостоять хозяева турнира канадцы, а также, команды России, Чехии и Дании.