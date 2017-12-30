Тренер молодежной сборной: "Бессмысленно смотреть расклады в турнирной таблице, нужно выходить и играть"

Тренер молодежной сборной России Юрий Бабенко в преддверии матча группового турнира молодежного чемпионата мира со Швецией, подчеркнул, что команда не обращает внимания на расклады в турнирной таблице. По словам специалиста, гораздо важнее подготовить команду к плей-офф.

– Зачем Алтыбармакяна перевели к челябинским хоккеистам? – вопрос Бабенко.

– Решили сделать перестановки еще на групповом этапе, потому что не от всех четырех звеньев не до конца видим игру, которую хотим.

– Вопрос – к Андрею или к Соколову, передвинутого к питерцам?

– Мы считаем, что все четыре сочетания должны быть одинаковым. Хотим от каждого видеть еще больше.

– Кныжов с Маковым поменялись напарниками. Почему?

– Также ищем сочетания к последней игре в группе, чтобы было понимание к плей-офф.

– Изучали расклады, в каком случае Россия станет лидером группы?

– Сегодня еще целый игровой день, так что любые расклады смотреть бессмысленно. Несмотря ни на что, завтра надо выходить и играть. В первую очередь все зависит от нас – какой рисунок будет у нашей команды к плей-офф.

– В другой группы не видно слабых соперников.

– Это чемпионат мира. Все команды приблизительно одинаковы. Поэтому важнее раскладов, то как ты будешь подготовлен. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что матч между Россией и Швецией состоится 1 января, начало игры – в 04.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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