Томас Монтен: "Скорость и мастерство Швеции не были достаточно хороши"

Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен после поражения от Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (2:5) отметил, что его команда была недостаточно хороша. В матче за бронзовые медали шведы сыграют со сборной России, проигравшей США.

- У нас был отличный старт, - цитирует пресс-служба турнира Монтена. - У нас было несколько шансов на третий гол, но мы ими не воспользовались. Наша скорость и мастерство не были достаточно хороши, чтобы уйти от прессинга соперника.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.