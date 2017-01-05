11:51 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Томас Монтен: "Скорость и мастерство Швеции не были достаточно хороши"

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Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен после поражения от Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (2:5) отметил, что его команда была недостаточно хороша. В матче за бронзовые медали шведы сыграют со сборной России, проигравшей США.

- У нас был отличный старт, - цитирует пресс-служба турнира Монтена. - У нас было несколько шансов на третий гол, но мы ими не воспользовались. Наша скорость и мастерство не были достаточно хороши, чтобы уйти от прессинга соперника.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.

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Материалы REN-TV

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