Толванен ответил критикам фотографией золотой медали с МЧМ

Нападающий молодежной сборной Финляндии Эли Толванен выложил в "Твиттере" фотографию своей золотой медали МЧМ-2019 в ответу на критику со стороны болельщиков.
Один из фанатов разместил в социальной сети фотографию с хоккейными воротами и написал: "Толванен, не уверен, что ты знаешь, что это такое". В ответ 19-летний хоккеист выложил фото своей золотой медали.
Молодежная сборная Финляндии стала чемпионом мира на первенстве планеты в Канаде. В решающем матче финны переиграли команду США со счетом 3:2.
6 января 2019 г.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею
Загрузка...