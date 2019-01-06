Толванен ответил критикам фотографией золотой медали с МЧМ

Нападающий молодежной сборной Финляндии Эли Толванен выложил в "Твиттере" фотографию своей золотой медали МЧМ-2019 в ответу на критику со стороны болельщиков.

Один из фанатов разместил в социальной сети фотографию с хоккейными воротами и написал: "Толванен, не уверен, что ты знаешь, что это такое". В ответ 19-летний хоккеист выложил фото своей золотой медали.

Молодежная сборная Финляндии стала чемпионом мира на первенстве планеты в Канаде. В решающем матче финны переиграли команду США со счетом 3:2.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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