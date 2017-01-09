Тэйвз проиграл спор Кейну и надел майку сборной США

Лидеры "Чикаго" американец Патрик Кейн и канадец Джонатан Тэйвз заключили пари на финал молодежного чемпионата мира, в котором встречались национальные команды хоккеистов. Американцы обыграли соперника со счетом 5:4 в серии буллитов и Тэйвзу пришлось примерить свитер сборной США.

– Большая победа сборной США на чемпионате мира, – написал в твиттере Кейн. – Посмотрите, как за это заплатил Тэйвз.