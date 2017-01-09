17:21 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Тэйвз проиграл спор Кейну и надел майку сборной США

0
0
0

Лидеры "Чикаго" американец Патрик Кейн и канадец Джонатан Тэйвз заключили пари на финал молодежного чемпионата мира, в котором встречались национальные команды хоккеистов. Американцы обыграли соперника со счетом 5:4 в серии буллитов и Тэйвзу пришлось примерить свитер сборной США.

– Большая победа сборной США на чемпионате мира, – написал в твиттере Кейн. – Посмотрите, как за это заплатил Тэйвз.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ