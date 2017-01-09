Тэйвз проиграл спор Кейну и надел майку сборной США

Лидеры "Чикаго" американец Патрик Кейн и канадец Джонатан Тэйвз заключили пари на финал молодежного чемпионата мира, в котором встречались национальные команды хоккеистов. Американцы обыграли соперника со счетом 5:4 в серии буллитов и Тэйвзу пришлось примерить свитер сборной США.
– Большая победа сборной США на чемпионате мира, – написал в твиттере Кейн. – Посмотрите, как за это заплатил Тэйвз.
Big win tonight. Big win by USA world juniors too. Now we all get to see @JonathanToews pay up pic.twitter.com/Aq5XlyWtfa– Patrick Kane (@88PKane) 9 января 2017 г.