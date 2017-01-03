Тайлер Парсонс: "Молодежная сборная США провела худший матч, но вышла в полуфинал"

Голкипер молодежной сборной США Тайлер Парсонс после четвертьфинального матча чемпионата мира со Швейцарией (3:2) подчеркнул, что эта игра была худшей для команды на турнире. В полуфинале американцы встретятся с Россией. На групповой этапе хоккеисты из США переиграли подопечных Валерия Брагина со счетом 3:2.

– Мы провели четыре классных игры и чувствовали, что наступает спад, – приводит официальный сайт турнира слова Парсонса. – Это был наш худший матч здесь. Но мы прошли в полуфинал. Я должен был делать хорошие сэйвы, чтобы помочь команде.