07:46 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Тайлер Парсонс: "Молодежная сборная США провела худший матч, но вышла в полуфинал"

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Голкипер молодежной сборной США Тайлер Парсонс после четвертьфинального матча чемпионата мира со Швейцарией (3:2) подчеркнул, что эта игра была худшей для команды на турнире. В полуфинале американцы встретятся с Россией. На групповой этапе хоккеисты из США переиграли подопечных Валерия Брагина со счетом 3:2.

– Мы провели четыре классных игры и чувствовали, что наступает спад, – приводит официальный сайт турнира слова Парсонса. – Это был наш худший матч здесь. Но мы прошли в полуфинал. Я должен был делать хорошие сэйвы, чтобы помочь команде.

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