Свечников тренируется в звене с Рубцовым и Соколовым перед МЧМ-2018

Молодежная сборная России провела тренировку в Рочестере в рамках в рамках финального этапа подготовки к чемпионату мира. Напомним, что турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало. Первый матч россияне проведут 26 декабря против Чехии.

В пятницу команда провела тренировку в следующих звеньях:

Вратари: Бердин, Мельничук, Сухачев.

"Красные": Кныжов – Зайцев, Алтыбармакян – М.Мальцев – Полодян;

"Синие": Саморуков – Макеев, Соколов – Рубцов – Абрамов;

"Черные": Семин – Минулин, Манукян – Липанов – Свечников.

"Желтые": Елизаров – А.Мальцев, Костин – Шолохов – Каюмов;

"Белые": Шепелев – Алексеев, Веряев – Иванов – Кравцов.