Суперматч Россия – Канада: прямая видеотрансляция!

В первый день нового года молодежная сборная России проводит заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2019 в Ванкувере. Команда Валерия Брагина играет с хозяином турнира – Канадой. Встреча проходит на стадионе Rogers Arena и начнется в 4.00 по московскому времени.

Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф, но сегодня соперники определяют, кто отправится в четвертьфинал с первого места, а кто со второго.

"СЭ" на своем сайте покажет классику молодежного хоккея в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства. Запись трансляции останется в этом плеере сутки после игры.

Перед матчем Россия – Канада в группе А следующее турнирное положение:

Канада – 9 очков (3 матча), Россия – 9 (3), Швейцария – 4 (4), Чехия – 2 (3), Дания – 0 (3).

Таким образом, победитель группы определится во встрече Канады и России – кто выиграет, тот и займет первое место.

В группе В таблица после победы Словакии над Казахстаном выглядит так:

Швеция – 8 (3), США – 7 (3), Финляндия – 6 (3), Словакия – 3 (4), Казахстан – 0 (3).

В этой группе сегодня состоятся матчи Швеция – Казахстан и США - Финляндия. "Тре Крунур" с практически стопроцентной вероятностью победят наших соседей, поэтому учитывать расклад, при котором они не наберут три очка, мы не будем.

Напомним, что пары плей-офф составляются следующим образом: А1-В4, А2-В3, А3-В2, А4-В1. Так что расклад для нашей сборной такой:

1) Если Россия победит Канаду, то сыграет в четвертьфинале со Словакией

2) Если Россия проиграет Канаде, то сыграет в четвертьфинале с проигравшим в матче США – Финляндия.

После матча Россия – Швейцария на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.

Россия - Канада: молодежный чемпионат мира-2019, 1 января 2019, онлайн-трансляция и статистика игры доступна в матч-центре

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею