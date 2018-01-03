02:43 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Сухачев - в воротах сборной России на матч с США


Сборная России объявила состав на матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира против команды США.

Ворота россиян будет защищать Владислав Сухачев. В первой тройке атаки – Артем Манукян, Герман Рубцов и Артур Каюмов, защитники – Егор Зайцев и Артем Минулин.

Напомним, что встреча пройдет в ночь со вторника на среду в 4 утра по московскому времени.

США - Россия. Прямой эфир (Видео) //
Стал известен состав сборной США на матч с Россией 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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