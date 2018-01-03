Сухачев - в воротах сборной России на матч с США

Сборная России объявила состав на матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира против команды США.

Ворота россиян будет защищать Владислав Сухачев. В первой тройке атаки – Артем Манукян, Герман Рубцов и Артур Каюмов, защитники – Егор Зайцев и Артем Минулин.

Напомним, что встреча пройдет в ночь со вторника на среду в 4 утра по московскому времени.

Встречайте состав молодежной сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды США. Начнем скоро – в 04:00 по московскому времени.



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🖥 FHR.ru pic.twitter.com/fKwogsNEZQ – Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2018 г.

США - Россия. Прямой эфир (Видео) //

Стал известен состав сборной США на матч с Россией