Сухачев будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией

Сегодня в полночь молодежная сборная России проведет второй матч группового турнира чемпионата мира, который проходит в Канаде. Ворота национальной команды будет защищать Владислав Сухачев, сообщает официальный сайт ФХР.

Состав сборной выглядит следующим образом: Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов; Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов; Воронков – Зборовский, Ураков – Рубцов – Тренин; Волков – Дронов, Юртайкин – Алексеев – Беляев.

Напомним, что в первом матче на турнире россияне проиграли команде Канады со счетом 3:5.

Трансляция матча Латвия - Россия