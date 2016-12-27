23:23 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Сухачев будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией

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Сегодня в полночь молодежная сборная России проведет второй матч группового турнира чемпионата мира, который проходит в Канаде. Ворота национальной команды будет защищать Владислав Сухачев, сообщает официальный сайт ФХР.

Состав сборной выглядит следующим образом: Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов; Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов; Воронков – Зборовский, Ураков – Рубцов – Тренин; Волков – Дронов, Юртайкин – Алексеев – Беляев.

Напомним, что в первом матче на турнире россияне проиграли команде Канады со счетом 3:5.

Трансляция матча Латвия - Россия

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12923

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