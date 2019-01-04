Стал известен состав сборной США на матч МЧМ с Россией

Молодежная сборная США объявила состав на матч полуфинала чемпионата мира против России. Ворота американской команды будет защищать Кейден Примо.

Примо (Кейсер); К. Хьюз – Кемп, Фараби – Норрис – Робертсон;

Сэмберг – Андерсон, Кейтс – Бэррат – Мэдден; Самуэльссон – Сент-Айвани, Коккерил – Пиллинг – Вальстрем; Миллер, Друри – Д. Хьюз – Хмелевски, О’Брайен.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею