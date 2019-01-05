Стал известен состав России на матч за бронзу МЧМ

Стал известен состав сборной России на матч за третье место молодежного чемпионата мира. Встреча против команды Швейцарии начнется сегодня в полночь по московскому времени.

Состав сборной России:

Кочетков (Тарасов)

Журавлев – Морозов, Муранов – Галимов – Слепец

Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин

Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков

Рубинчик, Подколзин – Морозов – Шашков, Марченко

"СЭ" на своем сайте покажет матч Россия – Швейцария в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.