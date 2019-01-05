Стал известен состав России на матч за бронзу МЧМ

Стал известен состав сборной России на матч за третье место молодежного чемпионата мира. Встреча против команды Швейцарии начнется сегодня в полночь по московскому времени.
Состав сборной России:
Кочетков (Тарасов)
Журавлев – Морозов, Муранов – Галимов – Слепец
Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин
Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков
Рубинчик, Подколзин – Морозов – Шашков, Марченко
"СЭ" на своем сайте покажет матч Россия – Швейцария в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.
🇷🇺 VS 🇨🇭– Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.
Последний – по хронологии, но не по значению! – матч нашей молодёжки на чемпионате мира: https://t.co/qqdeSrd6Uu
Состав 👇 pic.twitter.com/oddBNXujsY
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