Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Канадой

Объявлен состав молодежной сборной России на стартовый матч чемпионата мира с Канадой. Встреча пройдет в Торонто и начнется в 4.00 по московскому времени.
Состав россиян выглядит следующим образом: Самсонов (Сухачев); Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов; Зборовский – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов; Дронов – Кудако, Ураков – Беляев – Тренин; Волков – Воронков, Юртайкин – Алексеев – Рубцов.
Трансляция матча Канада – Россия
МЧМ. Канада – Россия. Это наш состав и мы готовы. https://t.co/RfmC53hEjH #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/bz5jVFctzU– Хоккей России (@russiahockey) 27 декабря 2016 г.