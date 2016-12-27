Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Канадой

Объявлен состав молодежной сборной России на стартовый матч чемпионата мира с Канадой. Встреча пройдет в Торонто и начнется в 4.00 по московскому времени.

Состав россиян выглядит следующим образом: Самсонов (Сухачев); Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов; Зборовский – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов; Дронов – Кудако, Ураков – Беляев – Тренин; Волков – Воронков, Юртайкин – Алексеев – Рубцов.

Трансляция матча Канада – Россия