03:25 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Канадой

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Объявлен состав молодежной сборной России на стартовый матч чемпионата мира с Канадой. Встреча пройдет в Торонто и начнется в 4.00 по московскому времени.

Состав россиян выглядит следующим образом: Самсонов (Сухачев); Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов; Зборовский – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов; Дронов – Кудако, Ураков – Беляев – Тренин; Волков – Воронков, Юртайкин – Алексеев – Рубцов.

Трансляция матча Канада – Россия

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