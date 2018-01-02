США – Россия: прямая трансляция

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото ФХР

3 января в 4 утра по московскому времени молодежная сборная России в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой США.

"СЭ" проведет прямую трансляцию этой игры. Во время матча вы сможете увидеть видео голов, а после окончания игры – подробный отчет о матче, комментарии специалистов, а также репортаж с места событий от нашего корреспондента Алексея Шевченко.

США - Россия. Прямой эфир (Видео)