Справедливо ли судьи отменили гол России в ворота США?

В полуфинале молодежного чемпионата мира Россия – США судьи после видеопросмотра отменили шайбу Никиты Шашкова.
Почему? Любое движение конька при переводе шайбы в ворота, в том числе – малейший разворот, в новой редакции правил ИИХФ приводит к отмене гола. Судьи приняли решение в точном соответствии новым трактовкам.
Отметим, что в НХЛ подобные шайбы – без удара коньком – засчитываются. (Игорь Еронко)
Here's a closer look. #WJC2019 pic.twitter.com/677LBCIOVH– Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.
Россия – США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019
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