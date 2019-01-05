Справедливо ли судьи отменили гол России в ворота США?

В полуфинале молодежного чемпионата мира Россия – США судьи после видеопросмотра отменили шайбу Никиты Шашкова.

Почему? Любое движение конька при переводе шайбы в ворота, в том числе – малейший разворот, в новой редакции правил ИИХФ приводит к отмене гола. Судьи приняли решение в точном соответствии новым трактовкам.

Отметим, что в НХЛ подобные шайбы – без удара коньком – засчитываются. (Игорь Еронко)

Россия – США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019

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