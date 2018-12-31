05:16 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Снайперский гол Саморукова в ворота Швейцарии. Видео

Обсудить
0

Молодежная сборная России вновь сократила отставание в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии до одной шайбы. На 7-й минуте второго периода Дмитрий Саморуков​ снайперским броском сделал счет 3:2. Для него это первый гол на турнире.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ