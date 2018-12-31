Снайперский гол Саморукова в ворота Швейцарии. Видео

Молодежная сборная России вновь сократила отставание в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии до одной шайбы. На 7-й минуте второго периода Дмитрий Саморуков​ снайперским броском сделал счет 3:2. Для него это первый гол на турнире.

But on the next play, Edmonton Oilers prospect Dmitri Samorukov snipes one past Akira Schmid and it's 3-2. #WJC2019 pic.twitter.com/YCZQyzpwA2 – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею