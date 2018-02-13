СМИ: Россия примет молодежные чемпионаты мира в 2023 и 2031 годах

Международная федерация хоккея (ИИХФ) определилась с местом проведения 14 ближайших молодежных чемпионатов мира, утверждает TSN. По информации источника, Россия примет турнир в 2023 и 2031 годах.
Отметим, что чаще всех мировые первенства для игроков в возрасте до 20 лет примет Канада (6 раз). Второе место делят Россия, Чехия и США (по 2 раза). Еще по разу турнир пройдет в Швеции и Финляндии.
Полностью список стран-организаторов ближайших молодежных ЧМ выглядит следующим образом:
2019 – Канада, 2020 – Чехия, 2021 – Канада, 2022 – Швеция, 2023 – Россия, 2024 – Канада, 2025 – США, 2026 – Канада, 2027 – Финляндия, 2028 – Чехия, 2029 – Канада, 2030 – США, 2031 – Россия, 2032 – Канада.
Напомним, действующим победителем молодежного чемпионата мира является сборная США. Именно в этой стране турнир пройдет в 2018 году.
В последний раз сборная России становилась победителем мирового первенства для игроков в возрасте до 20 лет в 2011 году. Всего в современной истории россияне выиграли четыре раза (1999, 2002, 2003 и 2011), в 1992 году титул завоевала сборная СНГ.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
mishel1983
А почему не до 2100 года сразу?
12:02