СМИ: форвард сборной США пропустит матч с Россией

Нападающий сборной США Логан Браун пропустит матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира против России, сообщает в Твиттере журналист TSN Марк Мастерс. По информации источника, главный тренер команды Боб Моцко надеется, что нападающий восстановится к полуфиналу, если американцы выйдут в следующую стадию турнира.

Напомним, на мировом первенстве в Баффало Браун принял участие в двух матчах, набрав 1 (0+1) очко.

Матч США - Россия состоится в ночь на 3 января. Начало игры - 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Logan Brown is out tonight for 🇺🇸



Coach Motzko hopeful the #Sens prospect could return if they advance to SF#TMLtalk prospect Woll gets the start v 🇷🇺 – Mark Masters (@markhmasters) 2 января 2018 г.

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