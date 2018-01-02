21:16 | Хоккей — Молодежный ЧМ

СМИ: форвард сборной США пропустит матч с Россией


Нападающий сборной США Логан Браун пропустит матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира против России, сообщает в Твиттере журналист TSN Марк Мастерс. По информации источника, главный тренер команды Боб Моцко надеется, что нападающий восстановится к полуфиналу, если американцы выйдут в следующую стадию турнира.

Напомним, на мировом первенстве в Баффало Браун принял участие в двух матчах, набрав 1  (0+1) очко.

Матч США - Россия состоится в ночь на 3 января. Начало игры - 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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