Словакия обыграла США на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Словакии обыграла команду США в матче молодежного чемпионата мира. Словаки одержали первую победу на турнире и вышли на второе место в группе А, а американцы - опустились на 4-ю строчку.
Молодежный чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
Группа A
США - Словакия - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Кривошик - 1 (Бучек), 24:52 - 0:1. Ткачак - 1 (Пелинг, Дж. Андерсон), 31:07 - 1:1. Кривошик - 2 (Бучек), 55:15 - 1:2. Миттельштадт - 3, 56:49 - 2:2. Бучек - 1, 57:52 - 2:3.
Вратари: Уолл (59:08) - Дурны.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 45 (9+18+18) - 25 (5+8+12).
Судьи: Кулев, Шеквист.
29 декабря. Баффало. KeyBank Center.
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Джон....Сильвер
Молодцы словаки! Правда, запутали там теперь таблицу...Интересно, российская молодежка способна на такие подвиги?
08:46
Многочлен
Папы хоккеистов. Только часть расследования. По данным открытых источников торгового реестра США Bellows Джон Джонович является учредителем компании ООО "Джон Джонович", г. Бостон. Anderson Джон Смитович - ген. директор ООО «Джон Смитович» г.Минесота. Swayman Смит Джонович – директор ООО "СК "Сваймян", Портленд. Tufte Смит Смитович – учредитель НП "Мистер Смит". Ну и так далее. То есть очередная бизнес-сборная. Когда же этого Motzko выгонят?! Выход в полуфинал будет сказкой! Сборная троешников, которая в современной американской системе хоккейного образования считается сборной отличников. В общем-хоккей идет по пути соккера, а результат мы видим в сегодняшнем матче. То, что проиграли всего в 1 шайбу, болтуны превратят в потенциал, который они будут мусолить до следующего матча, а потом найдут еще причины по которым US сильнее всех, но не повезло. Самая слабая по составу молодежная сборная США за последние годы. Оборона на уровне WHL, средняя по игре словацкая команда должна была за бивать не менее десятки голов. Потолок этой сборной 1/4 финала, и то при условии выхода из группы, с такой игрой вполне могут не обыграть Канаду и Финляндию.
08:11
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вадека не трогать! Вадек наше фсё! Трамповцы без медалей все равно не должны остаться, рано напрягаться им.
07:17
maxcds
СШП не хотят играть с нами в кватерфинале?... Эпичная развязка. Гол "второго" Малкина шикарен. Воротарю словаков должна прославиться вся команда. И оказывается не только Вадик Евсеев на эмоциях нецензурности в камеру кричит) Ружичка после финального свистка тоже "отличился".
07:04