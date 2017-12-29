Словакия обыграла США на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Словакии обыграла команду США в матче молодежного чемпионата мира. Словаки одержали первую победу на турнире и вышли на второе место в группе А, а американцы - опустились на 4-ю строчку.

Молодежный чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа A

США - Словакия - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Кривошик - 1 (Бучек), 24:52 - 0:1. Ткачак - 1 (Пелинг, Дж. Андерсон), 31:07 - 1:1. Кривошик - 2 (Бучек), 55:15 - 1:2. Миттельштадт - 3, 56:49 - 2:2. Бучек - 1, 57:52 - 2:3.

Вратари: Уолл (59:08) - Дурны.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 45 (9+18+18) - 25 (5+8+12).

Судьи: Кулев, Шеквист.

29 декабря. Баффало. KeyBank Center.