09:04 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Словаки отыграли две шайбы в концовке матча с Россией. Видео

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Молодежная сборная Словакии уступила сборной России (3:8) в матче 1/4 финала МЧМ-2019. В концовке словакам удалось отыграть две шайбы. Отличились Милош Роман и Михал Иван.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

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