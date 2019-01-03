Словаки отыграли две шайбы в концовке матча с Россией. Видео

Молодежная сборная Словакии уступила сборной России (3:8) в матче 1/4 финала МЧМ-2019. В концовке словакам удалось отыграть две шайбы. Отличились Милош Роман и Михал Иван.
Milos Roman punishes the puck on this shot. 8-2. #WJC2019 pic.twitter.com/gKc6dtbnSu– Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 3 января 2019 г.
8-3 after Slovakia scores on the PP. Michal Ivan. #WJC2019 pic.twitter.com/fNXooUOBzL– Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 3 января 2019 г.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
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