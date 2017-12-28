Швейцария стартовала на МЧМ с победы над Белоруссией

Сборная Швейцарии обыграла Белоруссию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 3:2. Победная шайба в этой встрече на счету 18-летнего форварда Филиппа Курашева.

Отметим, для швейцарцев это был первый матч на турнире. Белорусы потерпели второе поражение подряд. Ранее команда уступила Швеции (1:6).

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швейцария - Белоруссия - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Мюллер - 1, 8:07 - 1:0. Сушко - 1 (Мартынюк, Габрусь), 18:34 - 1:1. Бовбель - 1 (бол., Литвинов, Сушко), 44:25 - 1:2. Нусбаумер - 1 (Леунбергер), 48:12 - 2:2. Курашев - 1 (Мальяр, Миранда), 51:16 - 3:2.

Вратари: Вютрих - Грищенко (59:15).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 39 (16+14+9) - 29 (11+7+11).

Судьи: Томсон, Шеквист.

27 декабря. Баффало. KeyBank Center.