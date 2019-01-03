Швейцария обыграла Швецию в четвертьфинале МЧМ-2019

Швейцария в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2019 обыграла Швецию - 2:0. По шайбе в этой игре забросили нападающие Яла Брушвейлер и Лука Висс.
Швейцарцы, которые заняли четвертое место в группе А, вышли в полуфинал турнира. Для команды эта победа стала второй на турнире. Шведы ранее выиграли 4 матча.
В полуфинале швейцарцы сыграют с победителем пары Канада - Финляндия.
Молодежный чемпионат мира-2019
1/4 финала
Швеция - Швейцария - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
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