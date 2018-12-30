Швейцария обыграла Данию на МЧМ-2019, Курашев сделал хет-трик

Швейцария обыграла Данию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2019 - 4:0. Хет-трик в этой встрече на счету швейцарца с русскими корнями Филиппа Курашева.

19-летний форвард на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку турнира. На его счету 6 (5+1) очков.

Швейцарцы занимают третье место в группе А, набрав 4 очка в 3-х играх. Лидируют канадцы и россияне, на счету которых по 6 очков в 2-х матчах.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Дания - Швейцария - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Курашев - 3 (бол., Мюллер, Берни), 8:51 - 0:1. Курашев - 4 (Эггенбергер, Мозер), 19:08 - 0:2. Ле Культр - 1 (Сигрист, Мюллер), 33:29 - 0:3. Курашев - 5 (Гросс), 41:38 - 0:4.

Вратари: Сегорд - Холленштайн.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 21 (5+11+5) - 26 (11+7+8).

Судьи: Бьерк, Сидоренко.

Ванкувер. Rogers Arena.