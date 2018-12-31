Швейцария не реализовала два буллита в матче с Россией. Видео

На 17-й минуте второго периода молодежного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России, когда команды играли 4 на 4, арбитр назначил два буллита в ворота россиян. Марко Леманна сбили, а затем клюшкой зацепили его ногу. Однако российский голкипер Даниил Тарасов отразил оба броска и сохранил счет 3:3.

Philipp Kurashev misses the net. So, neither shot actually hit the net. What a weird moment. #WJC2019 pic.twitter.com/yeiLSR53vM – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею