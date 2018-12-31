05:38 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Швейцария не реализовала два буллита в матче с Россией. Видео

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На 17-й минуте второго периода молодежного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России, когда команды играли 4 на 4, арбитр назначил два буллита в ворота россиян. Марко Леманна сбили, а затем клюшкой зацепили его ногу. Однако российский голкипер Даниил Тарасов отразил оба броска и сохранил счет 3:3.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
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