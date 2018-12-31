04:10 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Швейцария на первой минуте забросила России на МЧМ. Видео

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Молодежная сборная Швейцарии уже на первой минуте открыла счет в матче молодежного чемпионата мира против России. 19-летний нападающий Марко Леманн на 49-й секунде встречи отметился заброшенной шайбой. Это его первый гол на турнире.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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