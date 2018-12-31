Швейцария на первой минуте забросила России на МЧМ. Видео

Молодежная сборная Швейцарии уже на первой минуте открыла счет в матче молодежного чемпионата мира против России. 19-летний нападающий Марко Леманн на 49-й секунде встречи отметился заброшенной шайбой. Это его первый гол на турнире.

The Russians are caught watching and Marco Lehmann scores the 1-0 goal after Sven Leuenberger gets it out in front. #WJC2019 pic.twitter.com/8ZqljUT4PW – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею