Швеция вышла в полуфинал МЧМ, разгромив Словакию

Молодежная сборная Швеции нанесла крупное поражение Словакии в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 8:3. Встреча проходила в Монреале. За выход в финал команда поборется победителем пары Канада – Чехия.

Напомним, ранее в полуфинал турнир вышла сборная России, взявшая верх над Данией (4:0).

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

1/4 финала

Швеция – Словакия – 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)

Голы: Эрикссон Эк – 1 (бол., Асплунд, Карльстрем), 1:08 – 1:0. Седерлунд – 1 (Вингерли, Гуннарссон), 16:28 – 2:0. Грундстрем – 1 (Нюландер, Л. Карлссон), 17:01 – 3:0. Нюландер – 1 (Дален, Асплунд), 26:17 – 4:0. Карльстрем – 1 (Аль, Асплунд), 33:07 – 5:0. Бодак – 1 (бол., Слобода), 35:48 – 5:1. Струшка – 1 (Чернак), 36:54 – 5:2. Седерлунд – 2 (Г. Карлссон), 42:36 – 6:2. Ружичка – 1, 42:53 – 6:3. Андерссон – 1 (бол., Ларссон, Леке), 44:27 – 7:3. Эрикссон Эк – 2 (бол., Асплунд, Кюлингтон), 57:04 – 8:3.

Вратари: Сандстрем – Гуска.

Штраф: 2 – 20.

Броски: 50 (20+14+16) – 18 (5+10+3).

Судьи: Берчелл, Гржибик.

Монреаль. Centre Bell.