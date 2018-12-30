Швеция - США: американцы отыгрались со счета 0:4, но проиграли в овертайме.

Сборная США совершила камбек за 11 последних минут третьего периода матча со шведами, отыграв четыре шайбы, но проиграла в овертайме (4:5 ОТ).

Счет на пятой минуте первого периода открыл защитник Филип Вестерлунд. Во второй двадцатиминутке успех шведов развили Рикард Хугг и Эмиль Бемстрем, а в заключительном игровом отрезке еще одним голом отметился Эрик Бреннстрем. Американцы сумели отыграться усилиями Мики Андерсона и Райана Пилинга, который совершил хет-трик. Примечательно, что две из трех своих шайб он забросил на последней минуте основного времени. В овертайме Швеция вырвала победу, благодаря голу Адама Боквиста.

Таким образом, скандинавы набрали 8 очков в трех матчах и укрепились на первой строчке в группе В.

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