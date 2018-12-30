Швеция - США: американцы отыгрались с 0:4, но уступили Швеции в овертайме

Сборная США совершила отыгралась за 11 минут до конца третьего периода матча группового турнира молодежного чемпионата мира со шведами. Американцы забросили четыре шайбы, но уступили в овертайме (4:5 ОТ).

Счет на пятой минуте первого периода открыл защитник Филип Вестерлунд. Во второй двадцатиминутке успех шведов развили Рикард Хугг и Эмиль Бемстрем, а в заключительном игровом отрезке еще одним голом отметился Эрик Бреннстрем. Американцы сумели отыграться усилиями Мики Андерсона и Райана Пилинга, который совершил хет-трик. Примечательно, что две из трех своих шайб он забросил на последней минуте основного времени. В овертайме Швеция вырвала победу, благодаря голу Адама Боквиста.

Таким образом, скандинавы набрали 8 очков в трех матчах и укрепились на первой строчке в группе В.

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Швеция U20 – CША U20 – 5:4 ОТ (1:0, 2:0, 1:4, 1:0)

Голы: Вестерлунд – 1 (Фагемо, Эльвенес), 4:47 – 1:0. Хугг – 1 (Бемстрем, Бруберг), 29:21 – 2:0. Бемстрем – 3 (Густафссон), 32:39 – 3:0. Бреннстрем – 4 (Густафссон, Вестерлунд), 42:33 – 4:0. Андерсон – 2 (бол., Хмелевски, Пелинг), 49:34 – 4:1. Пелинг – 2 (бол., Вальстрем, Хмелевски), 53:25 – 4:2. Пелинг – 3 (Вальстрем, Д. Хьюз), 59:23 – 4:3. Пелинг – 4 (Фараби), 59:36 – 4:4. Боквист – 1 (Эльвенес), 63:51 – 5:4.

Вратари: Эрссон – Кейзер (57:34 – 59:23, 59:27 – 59:36).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 33 (7+12+13+1) – 29 (4+8+15+2).

Судьи: Инграм, Ромасько.

30 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre. 6602 зрителя.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею