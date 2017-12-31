Швеция разгромила Швейцарию на МЧМ, оставив шанс России

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче группового турнира МЧМ - 7:2. Нападающие Лиас Андерссон и Элиас Петтерсон набрали в этой встрече по 3 (2+1) очка.

Шведы лидируют в группе В, имея в своем активе 9 очков. России, чтобы занять первое место в группе, необходимо победить Швецию в основное время. Скорее всего, это необходимо сделать с разностью в две шайбы.

Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швеция - Швейцария - 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Голы: Андерссон - 3 (бол., Нюландер, Петтерссон), 5:25 - 1:0. Мюллер - 2, 10:13 - 1:1. Андерссон - 4, 26:07 - 2:1. Юнссон Фьелльбю - 1 (мен.), 32:27 - 3:1. Миранда - 2 (бол.), 39:14 - 3:2. Петтерссон - 3, 44:55 - 4:2. Седерлунд - 1 (Далин, Бреннстрем), 50:01 - 5:2. Сеттерлунд - 1, 51:43 - 6:2. Петтерссон - 4 (Андерссон, Далин), 52:17 - 7:2.

Вратари: Ларссон - Ритц.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 42 (14+9+19) - 22 (6+10+6).

Судьи: Ансонс, Шир.

30 декабря. Баффало. HarborCenter.

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