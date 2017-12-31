Швеция разгромила Швейцарию на МЧМ, оставив шанс России

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче группового турнира МЧМ - 7:2. Нападающие Лиас Андерссон и Элиас Петтерсон набрали в этой встрече по 3 (2+1) очка.
Шведы лидируют в группе В, имея в своем активе 9 очков. России, чтобы занять первое место в группе, необходимо победить Швецию в основное время. Скорее всего, это необходимо сделать с разностью в две шайбы.
Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?
Молодежный чемпионат мира
Группа B
Швеция - Швейцария - 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)
Голы: Андерссон - 3 (бол., Нюландер, Петтерссон), 5:25 - 1:0. Мюллер - 2, 10:13 - 1:1. Андерссон - 4, 26:07 - 2:1. Юнссон Фьелльбю - 1 (мен.), 32:27 - 3:1. Миранда - 2 (бол.), 39:14 - 3:2. Петтерссон - 3, 44:55 - 4:2. Седерлунд - 1 (Далин, Бреннстрем), 50:01 - 5:2. Сеттерлунд - 1, 51:43 - 6:2. Петтерссон - 4 (Андерссон, Далин), 52:17 - 7:2.
Вратари: Ларссон - Ритц.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 42 (14+9+19) - 22 (6+10+6).
Судьи: Ансонс, Шир.
30 декабря. Баффало. HarborCenter.
Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 – здесь //
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.
Sправедливый
Ну это заголовок для супер-пупер оптимистов. ))) Для всех остальных надо было написать, что: Швеция, разгромив Швейцарию, помогла России уйти от встречи в четвертьфинале с Канадой. ))) Теперь мы точно не займём четвертое место в группе... А если серьёзно, то интересно будет посмотреть как поведут себя "маленькие бесхребетные шведы", в случае если США в другой группе займут 4 место? Наша игра то будет последней и они могут прислушаться к совету старших опытных шведских Олимпийских Чемпионов 2006 года. )))
09:21
Многочлен
А при каком результате шансов бы не осталось?)
09:00
ростовский свин
сша или финляндия будет нашим соперником...
08:05
AndruFka
Да ладно, чего гадать. В соседней группе вон какие метаморфозы происходят: финны дерут Словакию, которая дёргает США, которые натягивают Канаду, которая дрючит всех остальных. Так что тут и словаки будут не подарок, не говоря уже про прочие варианты.
04:02
AndruFka
Да ладно, чего гадать. В соседней группе вон какие метаморфозы происходят: финны дерут Словакию, которые дёргают США, которые дёргают Канаду, которые дёргают всех остальных. Так что тут и Словаки будут не подарок, не говоря уже про всех остальных.
04:00
Спринт
Если чехи обыграют в основное игровое время швейцарцев, то только победа в 2 шайбы над шведами выведет сборную России на 1-е место в группе. Но этот вариант практически не реален, и реальное место россиян 3-е.
01:11
NF
Здесь надо задавать вопрос "как не проиграть"...
00:58