Швеция разгромила Данию в стартовом матче мололежного чемпионата мира

Сборная Швеции в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира разгромила сборную Дании - 6:1. Помимо этих команд в группе А также выступают сборные Финляндии, Чехии и Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Швеция - Дания - 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Голы: Нюландер - 1, 10:11 - 1:0. Эрикссон Эк - 1 (Далин, Кюлингтон), 18:24 - 2:0. Дален - 1 (Грундстрем, Л. Карлссон), 24:30 - 3:0. Грундстрем - 1 (мен.), 26:26 - 4:0. Далин - 1 (Г. Карлссон), 33:12 - 5:0. Нюландер - 2 (Бернхардт, Эрикссон Эк), 38:22 - 6:0. Краг-Кристенсен - 1 (Й. Рендбьерг), 57:53 - 6:1.

Вратари: Сандстрем - Петерсен.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 33 (9+13+11) - 22 (10+7+5).

Судьи: Рохач, Салонен.

26 декабря. Монреаль. Centre Bell.