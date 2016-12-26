Швеция разгромила Данию в стартовом матче мололежного чемпионата мира

Сборная Швеции в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира разгромила сборную Дании - 6:1. Помимо этих команд в группе А также выступают сборные Финляндии, Чехии и Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Швеция - Дания - 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
Голы: Нюландер - 1, 10:11 - 1:0. Эрикссон Эк - 1 (Далин, Кюлингтон), 18:24 - 2:0. Дален - 1 (Грундстрем, Л. Карлссон), 24:30 - 3:0. Грундстрем - 1 (мен.), 26:26 - 4:0. Далин - 1 (Г. Карлссон), 33:12 - 5:0. Нюландер - 2 (Бернхардт, Эрикссон Эк), 38:22 - 6:0. Краг-Кристенсен - 1 (Й. Рендбьерг), 57:53 - 6:1.
Вратари: Сандстрем - Петерсен.
Штраф: 6 - 2.
Броски: 33 (9+13+11) - 22 (10+7+5).
Судьи: Рохач, Салонен.
26 декабря. Монреаль. Centre Bell.