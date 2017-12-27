Швеция разгромила Белоруссию на МЧМ

Молодежная сборная Швеции обыграла Белоруссию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 6:1. Дубль в этой встрече сделал капитан шведов Лиас Андерссон, еще по шайбе забросили Еспер Боквист, Глен Густафссон, Эрик Бреннстрем и Элиас Петтерсон.

Напомним, Швеция и Белоруссия являются соперниками России по группе В. Россияне ранее уступили Чехии - 4:5.

Молодежный чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Белоруссия - Швеция - 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Голы: Петтерссон - 1 (бол., Далин), 8:44 - 0:1. Шарангович - 1 (мен.), 14:56 - 1:1. Бреннстрем - 1 (Нюландер, Стин), 30:57 - 1:2. Густафссон - 1 (Г. Линдстрем, Селльгрен), 32:33 - 1:3. Боквист - 1 (Бреннстрем, Карлстрем), 34:18 - 1:4. Андерссон - 1 (бол., Нюландер, Петтерссон), 42:17 - 1:5. Андерссон - 2 (Далин, Карлстрем), 51:07 - 1:6.

Вратари: Грищенко - Густавссон.

Штраф: 16 - 8.

Броски: 9 (2+3+4) - 36 (10+14+12).

Судьи: Грумсен, Каукокари.

26 декабря. Баффало. HarborCenter.