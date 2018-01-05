05:55 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Швеция обыграла США и вышла в финал молодежного чемпионата мира

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Сборная Швеции обыграла команду США со счетом 4:2 в полуфинале молодежного чемпионата мира. Решающим моментом встречи стало начало третьего периода, когда шведы забросили сопернику три шайбы за две минуты.

В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Оскар Стеен и Аксель Фьелльбю. У американцев отличились Кифер Беллоуз и Брэди Ткачак.

В финале Швеция встретится с победителем другого полуфинала – КанадаЧехия. Американцы примут участие в матче за бронзу турнира в Баффало.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Швеция – США – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Голы: Петтерссон - 5 (бол., Нюландер, Л. Линдстрем), 33:30 - 1:0. Андерссон - 6 (Карлстрем), 46:17 - 2:0. Стин - 2 (мен.), 47:47 - 3:0. Юнссон Фьелльбю - 2 (мен., Давидссон), 48:25 - 4:0. Беллоуз - 7 (бол., Ямамото), 52:24 - 4:1. Ткачак - 3 (Дж. Андерсон), 56:59 - 4:2.

Вратари: Густавссон - Уолл (Эттингер, 48:25, 56:15 - 56:59, 57:33).

Штраф: 16 - 8.

Броски: 20 (5+9+6) - 31 (8+11+12).

Судьи: Виганд, Николич.

4 января. Баффало. KeyBank Center.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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shpasic

так шведам-то тоже проиграли.

11:50

HarryAngel

все убедились какому днищу мы вчера проиграли. Шевченко уже поди заголовок набрал, мол, Россия проиграла будущему финалисту. А то и чемпивону МЧМ )

11:38

Доктор со стажем

Показали российским армянам как надо играть в хоккей с США.

10:54

Весёлый©

Что же это получается, Россиюшка и правда была самой слабенькой среди номинальных претендентов?

09:56

shpasic

так американцам только с канадцами интересно играть, бгг))

09:25

Я с рулетом на балконе

А почему нет в комментах Чмоки с криками про титульную нацию пиндосов и про то, что амеры в полтора раза перебросали бездарных шведов?

09:13

Bossonn

Судьи заколебались помогать пиндосам, но и это не помогло. Тащили как могли их в финал, что они обычно и делают по возможности во всех видах спорта. Твари продажные. Но, амерам это не помогло, они смогли пропустить две шайбы в большинстве)))) Только в конце начали играть, когда петух клюнул, и даже смогли бы усталых шведов дожать, которые почти период в меньшинстве играли, но Бог миловал.

08:43

maxcds

Мессершмитт опять не помог. Странно... Неужели очередной игрок для регулярки

07:52

жек

Как я и говорил двумя днями ранее: Шведы вынисли пендосиков

07:20

skua

Thomas_Boy_ хаха видимо СЭ нужно будет новую статью писать без уже составленных шаблонных фраз про мягкотелость, безхарактерность и прочее у Шведов :)

06:56

Thomas_Boy_

А статья про бесхарактерных шведов будет?

06:46

NF

Думается, кстати, что, даже если бы вышли в полуфинал, все равно остались бы без медалей. Так что все идет по плану...

06:30

skua

Спринт____Согласен на 100% СЭ спал всю ночь и это учитывая то, что в там Шевченко сидит все это время и записывает никому ненужные ролики.

06:27

Спринт

На якобы спортивном сайте "С-Э" информация о самом значимом спортивном действии в эти дни появилась после истечения более 3-х часов после завершения полуфинального матча Швеция и США, при этом даже ход матча не освещался ни в одном из разделов сайта. Очень профессионально и оперативно! Финал между шведами и канадцами очень любопытен, самая играющая команда чемпионата против самой нацеленной на результат.

06:20

NF

А мы, как обычно, на обочине, все деградируем и деградируем. Скоро так и из группы выходить перестанем. Но и тогда верхи будет говорить, что все хорошо...

06:10