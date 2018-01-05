Швеция обыграла США и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная Швеции обыграла команду США со счетом 4:2 в полуфинале молодежного чемпионата мира. Решающим моментом встречи стало начало третьего периода, когда шведы забросили сопернику три шайбы за две минуты.

В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Оскар Стеен и Аксель Фьелльбю. У американцев отличились Кифер Беллоуз и Брэди Ткачак.

В финале Швеция встретится с победителем другого полуфинала – Канада – Чехия. Американцы примут участие в матче за бронзу турнира в Баффало.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Швеция – США – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Голы: Петтерссон - 5 (бол., Нюландер, Л. Линдстрем), 33:30 - 1:0. Андерссон - 6 (Карлстрем), 46:17 - 2:0. Стин - 2 (мен.), 47:47 - 3:0. Юнссон Фьелльбю - 2 (мен., Давидссон), 48:25 - 4:0. Беллоуз - 7 (бол., Ямамото), 52:24 - 4:1. Ткачак - 3 (Дж. Андерсон), 56:59 - 4:2.

Вратари: Густавссон - Уолл (Эттингер, 48:25, 56:15 - 56:59, 57:33).

Штраф: 16 - 8.

Броски: 20 (5+9+6) - 31 (8+11+12).

Судьи: Виганд, Николич.

4 января. Баффало. KeyBank Center.