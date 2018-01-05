Швеция обыграла США и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная Швеции обыграла команду США со счетом 4:2 в полуфинале молодежного чемпионата мира. Решающим моментом встречи стало начало третьего периода, когда шведы забросили сопернику три шайбы за две минуты.
В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Оскар Стеен и Аксель Фьелльбю. У американцев отличились Кифер Беллоуз и Брэди Ткачак.
В финале Швеция встретится с победителем другого полуфинала – Канада – Чехия. Американцы примут участие в матче за бронзу турнира в Баффало.
Молодежный чемпионат мира
1/2 финала
Швеция – США – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Голы: Петтерссон - 5 (бол., Нюландер, Л. Линдстрем), 33:30 - 1:0. Андерссон - 6 (Карлстрем), 46:17 - 2:0. Стин - 2 (мен.), 47:47 - 3:0. Юнссон Фьелльбю - 2 (мен., Давидссон), 48:25 - 4:0. Беллоуз - 7 (бол., Ямамото), 52:24 - 4:1. Ткачак - 3 (Дж. Андерсон), 56:59 - 4:2.
Вратари: Густавссон - Уолл (Эттингер, 48:25, 56:15 - 56:59, 57:33).
Штраф: 16 - 8.
Броски: 20 (5+9+6) - 31 (8+11+12).
Судьи: Виганд, Николич.
4 января. Баффало. KeyBank Center.
shpasic
так шведам-то тоже проиграли.
11:50
HarryAngel
все убедились какому днищу мы вчера проиграли. Шевченко уже поди заголовок набрал, мол, Россия проиграла будущему финалисту. А то и чемпивону МЧМ )
11:38
Доктор со стажем
Показали российским армянам как надо играть в хоккей с США.
10:54
Весёлый©
Что же это получается, Россиюшка и правда была самой слабенькой среди номинальных претендентов?
09:56
shpasic
так американцам только с канадцами интересно играть, бгг))
09:25
Я с рулетом на балконе
А почему нет в комментах Чмоки с криками про титульную нацию пиндосов и про то, что амеры в полтора раза перебросали бездарных шведов?
09:13
Bossonn
Судьи заколебались помогать пиндосам, но и это не помогло. Тащили как могли их в финал, что они обычно и делают по возможности во всех видах спорта. Твари продажные. Но, амерам это не помогло, они смогли пропустить две шайбы в большинстве)))) Только в конце начали играть, когда петух клюнул, и даже смогли бы усталых шведов дожать, которые почти период в меньшинстве играли, но Бог миловал.
08:43
maxcds
Мессершмитт опять не помог. Странно... Неужели очередной игрок для регулярки
07:52
жек
Как я и говорил двумя днями ранее: Шведы вынисли пендосиков
07:20
skua
Thomas_Boy_ хаха видимо СЭ нужно будет новую статью писать без уже составленных шаблонных фраз про мягкотелость, безхарактерность и прочее у Шведов :)
06:56
Thomas_Boy_
А статья про бесхарактерных шведов будет?
06:46
NF
Думается, кстати, что, даже если бы вышли в полуфинал, все равно остались бы без медалей. Так что все идет по плану...
06:30
skua
Спринт____Согласен на 100% СЭ спал всю ночь и это учитывая то, что в там Шевченко сидит все это время и записывает никому ненужные ролики.
06:27
Спринт
На якобы спортивном сайте "С-Э" информация о самом значимом спортивном действии в эти дни появилась после истечения более 3-х часов после завершения полуфинального матча Швеция и США, при этом даже ход матча не освещался ни в одном из разделов сайта. Очень профессионально и оперативно! Финал между шведами и канадцами очень любопытен, самая играющая команда чемпионата против самой нацеленной на результат.
06:20
NF
А мы, как обычно, на обочине, все деградируем и деградируем. Скоро так и из группы выходить перестанем. Но и тогда верхи будет говорить, что все хорошо...
06:10