Швеция обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Сборная Словакии уступила Швеции на молодежном чемпионате мира (2:5). Шведы одержали вторую победу, а словаки потерпели второе поражение.
Молодежный чемпионат мира
Группа B
Словакия U20 – Швеция U20 – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Эльвенес – 1, 11:42 – 0:1. Лишка – 1 (бол., Грегорчак, Фехервари), 13:43 – 1:1. Бемстрем – 1 (Хугг), 16:12 – 1:2. Бемстрем – 2 (бол., Эльвенес, Сандин), 26:40 – 1:3. Бреннстрем – 3 (бол., Лундстрем), 45:09 – 1:4. Фафрак – 1, 48:57 – 2:4. Лундстрем – 1, 52:37 – 2:5.
Вратари: Скленар – Эрссон.
Штраф: 8 – 12.
Броски: 22 (6+8+8) – 26 (11+6+9).
Судьи: Инграм, Пражак.
28 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею