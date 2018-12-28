Швеция обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Сборная Словакии уступила Швеции на молодежном чемпионате мира (2:5). Шведы одержали вторую победу, а словаки потерпели второе поражение.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия U20 – Швеция U20 – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Эльвенес – 1, 11:42 – 0:1. Лишка – 1 (бол., Грегорчак, Фехервари), 13:43 – 1:1. Бемстрем – 1 (Хугг), 16:12 – 1:2. Бемстрем – 2 (бол., Эльвенес, Сандин), 26:40 – 1:3. Бреннстрем – 3 (бол., Лундстрем), 45:09 – 1:4. Фафрак – 1, 48:57 – 2:4. Лундстрем – 1, 52:37 – 2:5.

Вратари: Скленар – Эрссон.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 22 (6+8+8) – 26 (11+6+9).

Судьи: Инграм, Пражак.

28 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​