Швеция обыграла Словакию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Сборная Швеции обыграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

В составе победителей две шайбы забросил Исак Лундестрем, один гол на счету Фабиана Зеттерлунда. У словаков дублем отметился Мартин Бодак.

В полуфинале Швеция сыграет против победителя встречи США – Россия, за котором можно следить здесь.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Швеция – Словакия – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Лундстрем (Седерлунд), 20:09 - 1:0. Сеттерлунд, 26:55 - 2:0. Бодак (бол., Цахо, Бучек), 37:41 - 2:1. Лундстрем (Седерлунд, Стин), 50:17 - 3:1. Бодак (Келемен), 51:58 - 3:2.

Вратари: Густавссон - Дурны.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 39 (12+16+11) - 22 (4+10+8).

Судьи: Гарон, Николич.

3 января. Баффало. HarborCenter. 1445 зрителей.