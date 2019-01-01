Швеция обыграла Казахстан и заняла первое место в группе на МЧМ-2019

Сборная Швеции обыграла Казахстан в матче группового турнира молодежного чемпионата мира в Ванкувере – 3:1. Защитник Расмус Сандин набрал в этой игре 3 (2+1) очка.
Шведы заняли первое место в группе В. В четвертьфинале они сыграют с четвертой сборной группы А – Швейцарией.
Молодежный чемпионат мира
Группа B
Швеция – Казахстан – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Голы: Бемстрем – 4 (Бек, Сандин), 7:10 – 1:0. Сандин – 1 (Лундстрем), 12:13 – 2:0. Лундквист – 1, 16:49 – 3:0. Б. Муратов – 1 (бол., Орехов, С-т Данияр), 49:46 – 3:1. Сандин – 2 (Густафссон), 59:21 – 4:1.
Вратари: Эрикссон Эк – Каратаев.
Штраф: 10 – 2.
Броски: 56 (24+17+15) – 11 (1+4+6).
Судьи: Андерсон, Ансонс.
1 января. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre. 5362 зрителя.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею