Швеция обыграла Финляндию на старте МЧМ

Сборная Швеции выиграла у сборной Финляндии (2:1) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2019.

В составе победителей дубль сделал Эрик Бреннстрем. У финнов гол в активе Аарне Талвите.

После первого матча сборная Швеция делит первое место в группе В со сборной США.

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Финляндия U20 - Швеция U20 - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бреннстрем - 1 (бол., Лундстрем, Боквист), 13:14 - 0:1. Бреннстрем - 2 (бол., Бемстрем, Боквист), 23:55 - 0:2. Талвитие - 1 (бол., Какко, Юленен), 56:26 - 1:2.

Вратари: Луукконен (58:02) - Эрссон.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 30 (7+11+12) - 30 (11+10+9).

Судьи: Алари, Ромасько.

27 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею