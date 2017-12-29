00:30 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Шайба Каюмова принесла России победу над Швейцарией

Молодежная сборная России. Фото Официальный сайт ФХР
Молодежная сборная России. Фото Официальный сайт ФХР
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Молодежная сборная России переиграла сверстников из Швейцарии в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Победную шайбу в середине третьего периода забросил нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов.

Это первая победа подопечных Валерия Брагина на этом турнире. В своей первой игре россияне потерпели поражение от чехов (4:5). Благодаря сегодняшней победе Россия поднялась на второе место в турнирной таблице.

В следующем поединке российским хоккеистам предстоит сыграть с Белоруссией. Матч пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа B

Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Семин - 2 (бол., Соколов), 10:21 - 1:0. Миранда - 1 (Курашев, Мальяр), 20:09 - 1:1. Костин - 1 (Свечников, Семин), 38:16 - 2:1. Егер - 1 (Хайм, Сигрист), 42:10 - 2:2. Каюмов - 2 (Костин), 51:02 - 3:2. Иванов - 1 (Свечников), 58:18 - 4:2. Абрамов - 1 (п.в., Соколов), 58:31 - 5:2.

Вратари: Сухачев - Вютрих (58:29 - 58:31).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (9+16+12) - 13 (5+3+5).

Судьи: Грумсен, Тафтс.

28 декабря. Баффало. HarborCenter.

Трансляция матча Россия - Швейцария
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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
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жек

ЧМОка, ну как? Насладился игрой ПИНДОСтана? Диванный экшперт)))

06:54

MAPKJIAP

"Бней Иегуда Швейцарцы по сути сами себе забили все шайбы.)) Либо залетали дураки.)) Русские ни о чём, ничего не создали.) Получил удовольствие от их беспомощности...."-------------------------- Интересно, а ты кто, человек пишущий на русском, но не ассоциирующий себя с русскими???? Чужой среди своих=))))))

06:44

Bossonn

vada Давайте посмотрим дальше. Я тоже не в восторге, но надеюсь Брагину виднее. А материал действительно не айс. Подождем.

01:32

vada

Bossonn vada? vada? vada? Что-то не припомню такого тренера. Вы что выиграли? И с каким известным клубом или сборной? Первенство водокачки? Вот выиграете, тогда мы с удовольствием послушаем ваше мнение, как специалиста. ------------------------ Понимаете Брагинские сборные всегда отличадись атлетизмом, хорошим вратарем, большими защитниками, одной ударной тройке с хорошей звездой и остальными звеньями, играющими ровно или таскающими рояль. А тут он не определился ни с вратарем( так как нет в этом году сильного, раньше были всегда), ни с ударной тройкой, не разглядел пока Костина и Свечникова. Он вообще традиционно мало и сложно доверяет тем, кто играет в Северной Америке. А наших ребят, которые играют у нас в этом году нет сильных.Сильного распасовщика на синей линии тоже нет( какими были Орлов, Рафиков, Проворов, Рыков, Сергачев) И все у него сломался шаблон. Одним ораторским исскуством не возьмешь и накачкой, нужно еще подстраиваться под тот материал, что у тебя есть в этом году. А он лепит все сборные по одному шаблону.

01:28

Thomas_Boy_

Бней Иегуда __________ Ну Смока, это же ты делал ставку на победу России над Чехией, так что даже не знаю, чего ты думал и чего думали пресловутые "все"...)

01:22

Bossonn

vada? vada? vada? Что-то не припомню такого тренера. Вы что выиграли? И с каким известным клубом или сборной? Первенство водокачки? Вот выиграете, тогда мы с удовольствием послушаем ваше мнение, как специалиста.

01:15

spetrov

У Бней Иегуды локальный траур.

01:14

Бней Иегуда

Осталось завтра не менее грозных бульбашей дёрнуть, и будут маласы в квадрате!))

00:59

shpasic

все думали, что проиграют 0:2, но швейцарцы сами себе пять шайб забросили.

00:57

Бней Иегуда

Канешна молодцы.)) Все-то думали, что проиграют.)) А тут бац, и выигрыш нарисовался, бгг.))

00:54

Thomas_Boy_

А наши молодцы. Молодцы, что победили. Но медали в этом году могут и не взять.

00:52

vada

Бездарная работа тренеров. Сочетания звеньев ужасающи. Игровое время делят отвратительно.

00:52

Thomas_Boy_

Смока всегда готов посмешить. И без денег, что важно.)

00:52

vada

Не заслужили победы. Не ребята, а тренеры. Бездарное управление звеньями. Полный хаос. Тренеры не понимают и не разделяют на тех кто должен таскать рояль, а кто забивать. Тройка из Невы с армянами бездарна, а получает по 13 минут игрового времени и выходит на большинство. Игры нет, только давление, пасы отдают в борт, играют на сохранение, а не на созидание. Умеют играть только на контраатаках. Наоборот Костин и Свечников получают по 10 и 12 минут игрового времени. Только Костин выходит на большинство и то не на своей позиции. Объединять Каюмова, Свечникова и Костина и делать ударным звеном хотя бы в большинстве. Пусть у Свечникова проблемы с защитой, пусть не выходит на меньшинство. Еще одного армянина убирать и присоединить к Рубцову( габаритный), Абрамова( техничный , отдает пассы) ну и Шолохова или если не хотят Каюмова трогать то тут его оставлять. Делать 2 ударных звена на большинство, и давать им больше игрового вреемени. Остальные пусть пашут и закрывают лучшие звенья соперника. Вообщем тренерская работа ужасна. Надеюсь, они опомнятся, как бы поздно не было. А то будут перестановки делать, когда гореть в четвертьфинале будем 3 или 4 шайбы.

00:51

Джон....Сильвер

diskmen - ну скорей всего займем третье место в группе, а попадем сперва под финский каток. Если, не произойдет чуда, то до канадцев и американцев наши не дойдут...

00:48

Джон....Сильвер

Бней Иегуда - Чушь полная на счет "ничего не создали" - победная шайба - третья- забита после великолепной комбинации, которой и взрослые бы позавидовали. Тут здорово сыграл Костин, да и Каюмов не подвел. Первая шайба тоже хороша была. Но, не все гладко в этой сборной, это да.

00:46

fell62

Фуля, это у русского был сарказм.

00:41

fell62

Каюмов лучший , а вот горцев за бабосы подтащили в сборную , как ещё не падают .

00:39

Фуля

Русский Я ----- Думаю команда имеет все шансы размазать всех на этом турнире. --------- Я срисовал эти слова. Только потом не прячься, когда бизнес-сборная армянских папиков облажается, патриот.

00:39

DG (new))

Ну что, пока сказать можно только одно - запасаемся валидолом, в январе пригодится

00:36

Джон....Сильвер

В концовке вырулили, а так весь матч беззубо смотрелся. Скорость у наших есть, не хватает точности и взаимопонимания. Из сборной можно выделить только двоих - Костина - явно пока лучший и Каюмова еще. остальные весьма посредственно выглядят. Матч истины будет со шведами. Там и поглядим, чего достойна эта сборная. Пока трудно понять.

00:35

Русский Я

Разгромили швейцарцев. Комментаторы правы, соперник очень сильный, но мы показали свой класс. Думаю команда имеет все шансы размазать всех на этом турнире.

00:34