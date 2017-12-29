Шайба Каюмова принесла России победу над Швейцарией

Молодежная сборная России переиграла сверстников из Швейцарии в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Победную шайбу в середине третьего периода забросил нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов.

Это первая победа подопечных Валерия Брагина на этом турнире. В своей первой игре россияне потерпели поражение от чехов (4:5). Благодаря сегодняшней победе Россия поднялась на второе место в турнирной таблице.

В следующем поединке российским хоккеистам предстоит сыграть с Белоруссией. Матч пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа B

Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Семин - 2 (бол., Соколов), 10:21 - 1:0. Миранда - 1 (Курашев, Мальяр), 20:09 - 1:1. Костин - 1 (Свечников, Семин), 38:16 - 2:1. Егер - 1 (Хайм, Сигрист), 42:10 - 2:2. Каюмов - 2 (Костин), 51:02 - 3:2. Иванов - 1 (Свечников), 58:18 - 4:2. Абрамов - 1 (п.в., Соколов), 58:31 - 5:2.

Вратари: Сухачев - Вютрих (58:29 - 58:31).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (9+16+12) - 13 (5+3+5).

Судьи: Грумсен, Тафтс.

28 декабря. Баффало. HarborCenter.

Трансляция матча Россия - Швейцария

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