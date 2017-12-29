Шайба Каюмова принесла России победу над Швейцарией

Молодежная сборная России переиграла сверстников из Швейцарии в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Победную шайбу в середине третьего периода забросил нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов.
Это первая победа подопечных Валерия Брагина на этом турнире. В своей первой игре россияне потерпели поражение от чехов (4:5). Благодаря сегодняшней победе Россия поднялась на второе место в турнирной таблице.
В следующем поединке российским хоккеистам предстоит сыграть с Белоруссией. Матч пройдет 29 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.
Молодежный чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
Группа B
Россия – Швейцария – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Семин - 2 (бол., Соколов), 10:21 - 1:0. Миранда - 1 (Курашев, Мальяр), 20:09 - 1:1. Костин - 1 (Свечников, Семин), 38:16 - 2:1. Егер - 1 (Хайм, Сигрист), 42:10 - 2:2. Каюмов - 2 (Костин), 51:02 - 3:2. Иванов - 1 (Свечников), 58:18 - 4:2. Абрамов - 1 (п.в., Соколов), 58:31 - 5:2.
Вратари: Сухачев - Вютрих (58:29 - 58:31).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 37 (9+16+12) - 13 (5+3+5).
Судьи: Грумсен, Тафтс.
28 декабря. Баффало. HarborCenter.
HIGHLIGHTS: @russiahockey_en broke a tie to eventually beat @SwissIceHockey 5-2 at the #WorldJuniors. There are some nice goals waiting for you in the video! Recap: https://t.co/60ikT256pV @russiahockey pic.twitter.com/SA6jujVXyf– IIHF (@IIHFHockey) 28 декабря 2017 г.
Трансляция матча Россия - Швейцария
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.
жек
ЧМОка, ну как? Насладился игрой ПИНДОСтана? Диванный экшперт)))
06:54
MAPKJIAP
"Бней Иегуда Швейцарцы по сути сами себе забили все шайбы.)) Либо залетали дураки.)) Русские ни о чём, ничего не создали.) Получил удовольствие от их беспомощности...."-------------------------- Интересно, а ты кто, человек пишущий на русском, но не ассоциирующий себя с русскими???? Чужой среди своих=))))))
06:44
Bossonn
vada Давайте посмотрим дальше. Я тоже не в восторге, но надеюсь Брагину виднее. А материал действительно не айс. Подождем.
01:32
vada
Bossonn vada? vada? vada? Что-то не припомню такого тренера. Вы что выиграли? И с каким известным клубом или сборной? Первенство водокачки? Вот выиграете, тогда мы с удовольствием послушаем ваше мнение, как специалиста. ------------------------ Понимаете Брагинские сборные всегда отличадись атлетизмом, хорошим вратарем, большими защитниками, одной ударной тройке с хорошей звездой и остальными звеньями, играющими ровно или таскающими рояль. А тут он не определился ни с вратарем( так как нет в этом году сильного, раньше были всегда), ни с ударной тройкой, не разглядел пока Костина и Свечникова. Он вообще традиционно мало и сложно доверяет тем, кто играет в Северной Америке. А наших ребят, которые играют у нас в этом году нет сильных.Сильного распасовщика на синей линии тоже нет( какими были Орлов, Рафиков, Проворов, Рыков, Сергачев) И все у него сломался шаблон. Одним ораторским исскуством не возьмешь и накачкой, нужно еще подстраиваться под тот материал, что у тебя есть в этом году. А он лепит все сборные по одному шаблону.
01:28
Thomas_Boy_
Бней Иегуда __________ Ну Смока, это же ты делал ставку на победу России над Чехией, так что даже не знаю, чего ты думал и чего думали пресловутые "все"...)
01:22
Bossonn
vada? vada? vada? Что-то не припомню такого тренера. Вы что выиграли? И с каким известным клубом или сборной? Первенство водокачки? Вот выиграете, тогда мы с удовольствием послушаем ваше мнение, как специалиста.
01:15
spetrov
У Бней Иегуды локальный траур.
01:14
Бней Иегуда
Осталось завтра не менее грозных бульбашей дёрнуть, и будут маласы в квадрате!))
00:59
shpasic
все думали, что проиграют 0:2, но швейцарцы сами себе пять шайб забросили.
00:57
Бней Иегуда
Канешна молодцы.)) Все-то думали, что проиграют.)) А тут бац, и выигрыш нарисовался, бгг.))
00:54
Thomas_Boy_
А наши молодцы. Молодцы, что победили. Но медали в этом году могут и не взять.
00:52
vada
Бездарная работа тренеров. Сочетания звеньев ужасающи. Игровое время делят отвратительно.
00:52
Thomas_Boy_
Смока всегда готов посмешить. И без денег, что важно.)
00:52
vada
Не заслужили победы. Не ребята, а тренеры. Бездарное управление звеньями. Полный хаос. Тренеры не понимают и не разделяют на тех кто должен таскать рояль, а кто забивать. Тройка из Невы с армянами бездарна, а получает по 13 минут игрового времени и выходит на большинство. Игры нет, только давление, пасы отдают в борт, играют на сохранение, а не на созидание. Умеют играть только на контраатаках. Наоборот Костин и Свечников получают по 10 и 12 минут игрового времени. Только Костин выходит на большинство и то не на своей позиции. Объединять Каюмова, Свечникова и Костина и делать ударным звеном хотя бы в большинстве. Пусть у Свечникова проблемы с защитой, пусть не выходит на меньшинство. Еще одного армянина убирать и присоединить к Рубцову( габаритный), Абрамова( техничный , отдает пассы) ну и Шолохова или если не хотят Каюмова трогать то тут его оставлять. Делать 2 ударных звена на большинство, и давать им больше игрового вреемени. Остальные пусть пашут и закрывают лучшие звенья соперника. Вообщем тренерская работа ужасна. Надеюсь, они опомнятся, как бы поздно не было. А то будут перестановки делать, когда гореть в четвертьфинале будем 3 или 4 шайбы.
00:51
Джон....Сильвер
diskmen - ну скорей всего займем третье место в группе, а попадем сперва под финский каток. Если, не произойдет чуда, то до канадцев и американцев наши не дойдут...
00:48
Джон....Сильвер
Бней Иегуда - Чушь полная на счет "ничего не создали" - победная шайба - третья- забита после великолепной комбинации, которой и взрослые бы позавидовали. Тут здорово сыграл Костин, да и Каюмов не подвел. Первая шайба тоже хороша была. Но, не все гладко в этой сборной, это да.
00:46
fell62
Фуля, это у русского был сарказм.
00:41
fell62
Каюмов лучший , а вот горцев за бабосы подтащили в сборную , как ещё не падают .
00:39
Фуля
Русский Я ----- Думаю команда имеет все шансы размазать всех на этом турнире. --------- Я срисовал эти слова. Только потом не прячься, когда бизнес-сборная армянских папиков облажается, патриот.
00:39
DG (new))
Ну что, пока сказать можно только одно - запасаемся валидолом, в январе пригодится
00:36
Джон....Сильвер
В концовке вырулили, а так весь матч беззубо смотрелся. Скорость у наших есть, не хватает точности и взаимопонимания. Из сборной можно выделить только двоих - Костина - явно пока лучший и Каюмова еще. остальные весьма посредственно выглядят. Матч истины будет со шведами. Там и поглядим, чего достойна эта сборная. Пока трудно понять.
00:35
Русский Я
Разгромили швейцарцев. Комментаторы правы, соперник очень сильный, но мы показали свой класс. Думаю команда имеет все шансы размазать всех на этом турнире.
00:34