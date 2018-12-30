Шашков может заменить Коваленко в составе сборной России в матче с Швейцарией

Нападающий Никита Шашков, который вчера был заявлен в составе сборной России на МЧМ, на тренировке команды перед игрой со Швейцарией занимался на месте нападающего Николая Коваленко, у которого есть небольшая травма. После тренировки Шашков ответил на вопросы "СЭ".

– Готовы к тому, что придется отбиваться и копать?

– Конечно, всегда готов ловить шайбы на себя, копать, как вы сказали.

– Видели матчи Швейцарии?

– Да, это уже не те швейцарцы, с которыми мы играли до МЧМ, они добавили, показательный матч был с Канадой, в котором они проиграли 1:2. На них боевой настрой.

– Многие поддерживали вас, когда было неизвестно, попадете ли вы в заявку?

– Родители, девушка, близкие люди. Спасибо им. (Алексей Шевченко)

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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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